Beşiktaş – Konyaspor Final İçin Sahaya Çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, finale yükselmek için sahaya çıkacak. İstanbul’da oynanacak kritik mücadelede kazanan taraf, adını finale yazdıran ilk ekip olacak.

Beşiktaş – Konyaspor yarı final karşılaşması, 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Mücadeleye Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Hakem Kadrosu Açıklandı

Zorlu mücadelede düdük Adnan Deniz Kayatepe’de olacak. Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Reşat Onur Coşkunses görev yapacak.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı finalde galip gelen ekip, kupada finale yükselen ilk takım olacak. Diğer finalist ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.