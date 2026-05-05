Togg Mayıs Kampanyası: Sıfır Faizli Kredi ve 6 Ay Ücretsiz Şarj

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, Mayıs kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerinde bireysel ve kurumsal kullanıcılar için farklı kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni kampanya ile birlikte 1 milyon liraya kadar kredi imkânı sıfır faizli olarak 12 ay vadeyle kullanılabiliyor. Aylık taksit tutarı ise yaklaşık 83 bin 300 lira seviyesinde hesaplanıyor. Ayrıca kampanya dahilinde araç satın alan kullanıcılara 6 ay boyunca ücretsiz şarj hizmeti de sağlanıyor.

T10X ve T10F Modellerinde Farklı Finansman Seçenekleri

Togg’un açıkladığı kampanya kapsamında T10F V2 ve 4More versiyonlarında 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi seçeneği öne çıkıyor. Daha uzun vadeli finansman tercih eden kullanıcılar için ise 36 ve 48 ay vadeli, farklı faiz oranlarına sahip alternatif paketler sunuluyor.

Uzun vadeli seçeneklerde faiz oranları yaklaşık yüzde 2,8 ile yüzde 3,1 aralığında değişirken, aylık ödeme tutarları model ve kredi tutarına göre farklılık gösteriyor.

Kampanya kapsamında kurumsal müşteriler için de özel finansman paketleri hazırlandı. Filo alımlarında bazı modeller için yüzde 100’e varan finansman desteği sağlanırken, sıfır faizli 12 ay vade seçeneği de sunuluyor.

Daha uzun vadeli kurumsal kredilerde ise 48 aya kadar uzayan ödeme planları ve farklı faiz oranları uygulanıyor.

Togg Modellerinin Güncel Fiyatları

T10X ve T10F modellerinin fiyatları donanım seviyelerine göre değişiyor. T10X modelinde başlangıç fiyatı yaklaşık 1,8 milyon lira seviyesinden başlarken, üst donanım versiyonları 3,2 milyon lirayı aşabiliyor.

T10F modelinde de benzer şekilde farklı versiyonlara göre fiyatlar yaklaşık 1,8 milyon lira ile 3,2 milyon lira aralığında değişiyor.