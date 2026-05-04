Aziz Yıldırım Aday Olacak mı? Bugün Açıklayacak!

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın başkanlık seçimlerine aday olması yönünde çağrılar yapılırken, Yıldırım’ın bugün yapacağı açıklamayla aday olup olmayacağını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından taşlar yerinden oynamış, Sadettin Saran bir toplantı yaparak 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurmuştu. Bu kurulda başkan adayı olmayacağını açıklayan Saran, yapılacak seçimle birlikte Fenerbahçe’nin yeni başkanının belirleneceğini ifade etmişti.

Saran’ın bu açıklamasının ardından tüm gözler Aziz Yıldırım’a çevrilirken, sarı-lacivertli kulüpte Yıldırım’ın yeniden aday olması yönünde yoğun bir baskı oluştuğu öğrenildi. Aziz Yıldırım’ın aday olup olmayacağına ilişkin ise bugün yapacağı açıklamayla soru işaretlerini gidermesi bekleniyor.

KISA VADELİ PLAN DÜŞÜNÜYOR

Edinilen bilgilere göre Aziz Yıldırım’ın başkanlık konusunda kısa vadeli bir plan belirlediği ve bir yıl başkanlık yapıp ardından görevi bırakmayı düşündüğü öne sürüldü. Yıldırım, geçmişte yaptığı açıklamada adaylık konusunda net bir kararının olmadığını belirterek, “Her şeyin berraklaşıp netleşmesi gerekiyor. Kim aday, kim değil belli olsun, ondan sonra kamuoyuyla gerekli açıklamaları yapacağım. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek bakarız” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan seçim öncesinde Barış Göktürk, Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyarken, ardından Hakan Safi de başkan adayı olduğunu açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar’ın ise başkan adaylığı konusunda hazırlık yaptığı öğrenilirken, Aydınlar şu an için net bir açıklama yapmadı.