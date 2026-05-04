TÜİK Açıkladı: Nisan Ayı Enflasyon Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

Mart ayında aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak kaydedilmişti. Nisan verileriyle birlikte aylık bazda artışın hız kazandığı görüldü.

Ekonomistlerin Beklentisi Aşıldı

AA Finans tarafından 29 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Nisan ayı için ortalama aylık enflasyon beklentisi yüzde 3,19 seviyesindeydi. Beklentiler yüzde 2,50 ile yüzde 3,60 aralığında şekillenirken, gerçekleşen yüzde 4,18’lik oran bu tahminlerin üzerinde kaldı.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 28,16 olarak açıklandı.

İlk Çeyrek Verileri

TÜİK’in açıkladığı verilere göre 2026 yılının ilk aylarında enflasyon şu şekilde gerçekleşti:

Ocak: Aylık %4,84 – Yıllık %30,65

Şubat: Aylık %2,96 – Yıllık %31,53

Mart: Aylık %1,94 – Yıllık %30,87

Alternatif Enflasyon Ölçümleri

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 5,07, yıllık ise yüzde 55,38 olarak açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan öncü verilere göre ise Nisan ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık artış yüzde 36,83 oldu.

Yıl Sonu Beklentileri Revize Ediliyor

Ekonomistlerin katıldığı çeşitli anketlerde, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellendiği görüldü. Bazı değerlendirmelerde, yıl sonu enflasyon hedef aralığının artırılabileceği öngörüldü.

Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde enflasyon tahminlerinde güncellemeye gitmesi beklenirken, piyasalarda fiyat gelişmeleri yakından izleniyor.