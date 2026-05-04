Sihirli Annem: Periler Okulu Filminde Manifest Sürprizi

Türk televizyon tarihinin sevilen yapımlarından Sihirli Annem, yeni sinema filmi Sihirli Annem: Periler Okulu ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Poll Films yapımcılığında hazırlanan film, 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girecek.

Senaryosu Arzu Yurtseven tarafından kaleme alınan yapımın yönetmenliğini Mustafa Kotan üstleniyor. Film, orijinal dizinin karakterlerini yeni bir hikâye kurgusu içinde yeniden bir araya getiriyor.

Kadroda Dikkat Çeken İsimler

Filmde İnci Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat ve Şahap Sayılgan gibi dizinin ana kadrosunda yer alan isimler yeniden rol alıyor. Yapımda ayrıca Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Ecrin Su Çoban ve Lena Naz Kalaycı gibi farklı oyuncular da bulunuyor.

Hikâyede Dudu karakteri müdür, Betüş karakteri ise öğretmen olarak yer alacak.

Yayınlanan ilk fragman, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biriyle dikkat çekti. Fragmanda müzik grubu Manifest’e yer verilmesi, izleyiciler tarafından öne çıkarılan unsurlar arasında yer aldı. Grubun filmdeki rolüne ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

