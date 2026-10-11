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Bağ-Kurlulara yıl sonu uyarısı: İhya tutarında 50 bin TL fark kapıda

Bağ-Kurlu çalışanların ödediği ihya tutarının 2027’de asgari ücretin yüzde 28,4 oranında zamlanması durumunda yıllık 229 bin 16 liraya çıkması ve böylece 50 bin TL zamlanması bekleniyor.

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Eklenme 11.10.2026 - 13:30
Güncellenme 11.10.2026 - 16:14

Bağ-Kur kapsamında dondurulan prim günlerini yeniden aktif hale getirerek emeklilik hesabına ilave etmek isteyen kişileri yeni yılda daha yüksek ödeme bekliyor. Asgari ücretin 2027’de yüzde 28,4 oranında zamlanması durumunda bir yıllık ihya tutarının artacağı tahmin ediliyor.

50 BİN TL’Yİ AŞAN FARK

Takvim’in haberine göre, bir yıllık ihya maliyetinin 178 bin 362 liradan 229 bin 016 liraya çıkacağı ve bu nedenle, bir yıllık ödeme tutarında 50 bin 654 lira farkın meydana gelmesi bekleniyor.

HİZMET SÜRELERİ TEKRAR AKTİFLEŞTİRİLEBİLİYOR

Önceki dönemlerde ödenmeyen Bağ-Kur prim borçları yüzünden hizmet süreleri dondurulanlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yaparak bu günleri tekrar aktif hale getirebiliyor.

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90 GÜN İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKİYOR

Bunun için hesaplanan tutarın hepsinin kurumun tebliğinden itibaren 90 gün içinde ödenmesi şartı aranırken, ihya işleminde dondurulan sürenin sadece bir kısmı ödenemiyor.

REKOR ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Güncel hesaplamalara göre günlük ihya tutarı en az 495,45 lira, aylık 14 bin 863 lira, yıllık ise 178 bin 362 lira seviyesindeyken, 2027’de asgari ücretin yüzde 28,4 oranında zamlanması halinde günlük 636,16 liraya, aylık 19 bin 084 liraya ve yıllık ise 229 bin 016 liraya çıkması bekleniyor.

Fakat, asgari ücrette yüzde 30 zam gelmesi durumunda ise yıllık 231 bin 870 liraya, yüzde 35 zam senaryosunda ise 240 bin 788 liraya ulaşacağı düşünülüyor.

İHYA ORANI YÜZDE 45

Öte yandan, doğum borçlanmasında günlük ödeme brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda ihyada bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor. Doğum ve askerlik borçlanmalarında gereken gün kadar ödeme yapılması da vatandaşlara avantaj sağlıyor.

Bu yüzden şartları sağlayan kadın sigortalılar için doğum borçlanması daha düşük maliyetli bir seçenek olabiliyor.

DAHA AZ PRİMLE EMEKLİLİK FIRSATI

Bağ-Kurluların emeklilik şartlarında sigortalılık geçmişi ve primlerin hangi statüde ödendiği de büyük önem arz ederken, bazı sigortalılar SSK üzerinden daha az primle emekli olma olanağına sahip oluyor.

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