Başsavcılık’tan Berna Laçin hakkında soruşturma

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CHP’den istifa ederek bir süre görevine bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bugün AK Parti’ye katılmasının ardından Berna Laçin ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü oyuncunun bu ifadelerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Laçin’in ilgili paylaşımı nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu” doğrultusunda soruşturma başlattı.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

20 Ağustos 1970’te İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Berna Laçin’in babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanınca Laçin ve ailesi İstanbul’a taşınmıştır.

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Laçin, mimarlık eğitimi alırken, oyunculuk yönünün ağır basmasının ardından okulu yarıda bırakarak 1988’de İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazanmıştır.

Aynı dönemlerde Kenter Tiyatrosu’nda “Şafak Yıldızları” oyunuyla profesyonel tiyatroculuğa adım atan Laçin, 1990’da Şehir Tiyatrosu’ndayken televizyon hayatına giriş yapmıştır.

1996’da televizyonda “Taksi” adlı programını sunmuş, 1997’de Kanal D’de yayımlanan “Çocuktan Al Haberi” adlı programını sunmasının yanında “Böyle mi Olacaktı?” adlı diziyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Laçin, 2010’da ATV’de “Her Şey İçin Berna Laçin” adlı programının ardından, 2011’de ise Star TV’de Rasim Ozan Kütahyalı ile “Yerden Göğe” adlı programı sunmuştur.

1996’da çocukluk aşkı iş insanı Tolga Eşiz ile evlenen Laçin’in 2002’de Ada adlı bir kızı dünyaya gelmiştir.