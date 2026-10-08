Berna Laçin serbest bırakıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabı X’ten, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” şeklinde paylaşım yapmıştı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Bu paylaşımı nedeniyle Laçin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu kapsamında soruşturma başlatmış ve ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLMİŞTİ
Laçin’in avukatı Uğur Poyraz, bugün yaptığı açıklamada, Laçin’in tutuklamaya sevk edildiğini duyurmuştu.
SERBEST BIRAKILDI
Poyraz, yaptığı yeni açıklamada, dün gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen ünlü oyuncunun serbest bırakıldığını duyurdu. Poyraz, sosyal medya hesabından ünlü oyuncuyu etiketleyerek “Serbest” şeklinde paylaşım yaptı.