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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin trafik kazasında hayatını kaybetti

 Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Eklenme 15.10.2026 - 15:56
Güncellenme 15.10.2026 - 16:22

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girerken 4 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar arasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gündar Ziya Gültekin’in de olduğu öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce’de trafik kazası geçiren Gültekin’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ŞENGÜLOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Şengül, olaya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. İlerleyen süreçte netleşecek. Fakat olay sırasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Daha sonra ambulansta müdahale devam ediyor. Müdahaleler hastanede de sürdü. Yaklaşık 1,5 saat müdahale edildi fakat maalesef kurtaramadık.”

ÖMER ÇELİK’TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun.”

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

1983’te İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Dündar Ziya Gültekin, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim gördü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Gültekin, 2002’de siyasi kariyerine AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları’nda başlarken, ilçe başkan yardımcılığı ve belediye meclis üyeliği görevlerinde yer aldı. 2019-2025 döneminde Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği yapan Gültekin, 2016-2024 döneminde ise 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Gültekin, bugün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

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