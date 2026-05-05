Çığ Altında Kalmıştı: Cansız Bedenine 125 Gün Sonra Ulaşıldı! 

Ardanuç ilçesinde yaşanan çığ felaketinde kaybolan ve çığ altında kaldığı öngörülen çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı.

31 Ağustos 2025 tarihinde Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ felaketine yakalandı. Çobanlardan 3’ü kendi çabalarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizullah çığ altında kalarak hayatını kaybetti. Bülent Gezer ise kar altında kayboldu.

125 GÜN SONRA ULAŞILDI

AFAD koordinasyonunda jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4. gününde sona erdirildi. 3 Ocak tarihinde geçici olarak ara verilen çalışmalara rağmen ekipler bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerine devam etti.

Yapılan son değerlendirmelerde çığ tehlikesinin azalması üzerine arama faaliyetleri yeniden başlatıldı. Çığ altında kalan Bülent Gezer için sürdürülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 125 gün sonra, çalışmaların 5. gününde Gezer’in cansız bedenine ulaşıldı.