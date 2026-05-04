Beşiktaş–Konyaspor Türkiye Kupası Yarı Final Maçının Hakemi Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş–Konyaspor arasında oynanacak mücadelede görev yapacak hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Kritik karşılaşmada orta hakem olarak Deniz Kayatepe’nin düdük çalacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak yarı final maçında saha yönetimini Deniz Kayatepe üstlenecek. Yardımcı hakemlik görevlerinde ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yer alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Tugay Kaan Numanoğlu görevlendirildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkacak takımı belirleyecek önemli mücadele, Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)’nda oynanacak.

Yarı final ilk maçı 5 Mayıs 2026 Salı günü saat 20.30’da oynanacak.

