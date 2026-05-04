Kimliksiz Sigara Satışı Yasaklanıyor!

Türkiye, sigara kullanımının en yaygın olduğu ülkeler arasında yer alırken, Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, kimliği olmayanlara sigara satışının yapılmayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, sigara yasaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyada en fazla sigara içilen ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu kapsamda yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Birinci, sigara konusunda alarm seviyesinde bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, Japonya’da sigara satışının kimlik kontrolüyle yapıldığını, kimliği olmayanlara satış yapılmadığını ve benzer bir uygulamanın Türkiye’de de hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi.

İLK DENEME YAŞI 12’YE DÜŞTÜ

Artan sigara kullanımına dikkat çeken Birinci, kişi başı sağlık harcamasının 800 dolar olduğu Türkiye’de, sigara içen bir bireyin sağlık maliyetinin 1028 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Ayrıca tütün ürünlerine yönelik hane halkı harcamasının yalnızca bir yıl içinde 15 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Birinci, sigara kaynaklı yangınların da 4 milyar liradan fazla hasara yol açtığını, ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen tütün kullanımının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Birinci, birçok Avrupa ülkesinde yapılan anketlere göre 15-16 yaş grubundaki gençlerin yüzde 55’inin sigara kullandığını, sigarayı ilk deneme yaşının ise 12’ye kadar düştüğünü belirterek bunun alarm verici bir durum olduğunu ifade etti.

EN ETKİLİ FAKTÖR FİYAT ARTIŞI

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Birinci, “Dünyada sigara fiyatının en ucuz olduğu ülkelerden biriyiz. Bu kapsamda dünyada 108. sırada yer alıyoruz. Gelişmiş ülkelerde sigaraya yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 10 oranında zam yapıldığında sigara kullanımı yüzde 7-8 seviyesinde düşüyor. Başka bir ifadeyle, sigara kullanımını azaltmada en etkili faktör fiyat artışıdır. Ayrıca toplam tüketim miktarı da yüzde 3,8-4 seviyesinde düşmektedir” dedi.

Elektronik sigaraya da değinen Birinci, bu ürünlerin sigara kullanımını ve sigaraya başlama oranını üç kat artırdığını belirterek, “Elektronik sigara satan şirketlerin pazarlama stratejileri nedeniyle bu ürünlerin zararsız olduğu düşünülüyor. Bu kapsamda bazı ülkeler elektronik sigara satışını yasakladı. Bizde ise şu an için böyle bir yasak bulunmuyor. Ancak Japonya gibi ülkelerde sigara satışında kimlik zorunluluğu var. Yani kimliğiniz yoksa sigara satın alamıyorsunuz. Biz de böyle bir çalışmanın planlarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.