Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy Kararı Netleşti

Beşiktaş’ta genç oyuncu Semih Kılıçsoy’un geleceğine ilişkin önemli bir karar alındı. Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiralanan 20 yaşındaki futbolcu için yapılan yeni teklif siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi.

Cagliari’nin, sözleşmede yer alan 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmek amacıyla Beşiktaş’a 6 milyon euro önerdiği öğrenildi. Ancak kulüp yönetimi bu rakamı yetersiz buldu ve teklifi geri çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncunun takımda kalması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi.

Alınan karar doğrultusunda Semih Kılıçsoy’un yeni sezon hazırlık kampına Beşiktaş ile katılması bekleniyor.

İtalyan ekibinin sözleşmedeki mevcut satın alma bedelini ödemesi halinde transferin yeniden gündeme gelebileceği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın savunma hattı için de girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te forma giyen Malang Sarr ile ilgilendiği ve oyuncunun şartlarını araştırdığı aktarıldı.

Sezonun geri kalanında odağını Türkiye Kupası’na çeviren Beşiktaş’ta yönetim, takımın motivasyonunu artırmak amacıyla özel bir prim planı hazırladı. Yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak olan ekipte, kupanın kazanılması halinde futbolculara yüksek prim verilmesi planlanıyor.