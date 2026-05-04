‘Icardi, Amedspor’a Gidiyor’ İddiası!

Amed Sportif Faaliyetler (Amedspor), Galatasaray’ın golcü futbolcusu Mauro Icardi’yi transfer edeceği iddiasıyla gündeme geldi.

Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Esenler Erokspor’un sahasında Pendikspor’u yenememesi nedeniyle Süper Lig’e yükselen ikinci takım oldu ve bu gelişmenin ardından yeni bir transfer iddiasıyla futbol dünyasında dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşan Amedspor, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı. Rakibi Esenler Erokspor’un Pendikspor karşısında galibiyet alamamasıyla birlikte Amedspor Süper Lig’e yükselirken, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’yi transfer etmek istediği öne sürüldü.

SÜPER LİG’E GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPMAYI HEDEFLİYOR

Icardi’yi kadrosuna katmak istediği iddia edilen Diyarbakır temsilcisinin, bu hamleyle hem Süper Lig’e güçlü bir giriş yapmayı hem de adını duyurarak kulübün prestijini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Amedspor tarihindeki ilk Süper Lig deneyimine hazırlanırken, önümüzdeki günlerde kadrosuna yıldız isimler katabileceği de öne sürülüyor. Bu kapsamda Amedspor’un Icardi’yi transfer edip etmeyeceği ile hem Galatasaray’ın hem de Mauro Icardi’nin bu konudaki olası adımları şimdiden merak konusu oldu.