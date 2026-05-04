Kurban Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Ödeme Takvimi ve Tutar

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli vatandaşların gündeminde kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri yer alıyor. Yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde verilen ikramiyelerin bu yıl hangi tarihlerde hesaplara aktarılacağı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı’nın 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında idrak edilecek olması nedeniyle, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından resmi ödeme takvimi henüz duyurulmadı.

2026 Kurban Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri

Mevcut uygulamalar ve maaş ödeme takvimleri dikkate alındığında, emekli ikramiyelerinin Mayıs ayının ikinci yarısında yatırılması öngörülüyor.

SSK emeklileri için maaş ödemeleri genellikle 17-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını çoğunlukla 25-28 Mayıs tarihleri arasında alıyor.

Bu çerçevede bayram ikramiyelerinin de benzer tarihlerde, maaş ödemeleriyle birlikte ya da hemen öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Bayram İkramiyesi Tutarı Belli Oldu

2026 yılı Kurban Bayramı için emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 4.000 TL olarak belirlendi. Açıklanan tutarda herhangi bir artış yapılmadığı bildirildi.

Söz konusu ödeme;

Emekli aylığı alanlar

Yaşlılık aylığı sahipleri

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Malullük aylığı sahipleri

Ölüm aylığı ve geliri alan hak sahipleri

Sürekli iş göremezlik geliri alan vatandaşlar

olmak üzere SGK kapsamındaki tüm hak sahiplerini kapsıyor.

Resmi Açıklama Bekleniyor

Ödeme günlerine ilişkin kesin takvim, SGK tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek. Emeklilerin, güncel bilgilere ulaşmak için kurumun açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.