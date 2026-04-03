BTK’dan Yeni Önlem: İstenmeyen Mesaj ve Aramaların Önüne Geçilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından istenmeyen aramalar ve mesajlar için harekete geçildi. Devreye alınan yeni tedbir ile 0850’li numaralara kısıtlama getiriliyor. Son zamanlarda ülkemizde artan istenmeyen aramalar ve SMS mesajları vatandaşları çileden çıkarıyor. Bu durumun önüne geçmek için BTK, “Arayan Hat Bilgisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yeni bir düzenlemeyi devreye aldı.

Son zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından vatandaşlardan BTK’ya istenmeyen aramalar ve SMS’lerle ilgili en çok şikayetin geldiği belirtildi. Tüketiciyi aldatan tanıtımlar ve yasa dışı bahis mesajları ve aramaların engellemesi hedefleniyor. BTK tarafından devreye alınan yeni tedbirlerle bu durumun önüne geçilmek isteniyor.

Mesaj Gönderimi Sadece Güvenli Elektronik İmzası ile Yapılabilecek!

Yapılan düzenlemeye göre 0850’li numaralardan ve coğrafi alan kodlar ile başlayan sabit hatlardan SMS gönderilmesi engellenecek. İşletmeciler mesaj gönderimleri sadece yetkili kişinin güvenli elektronik imzası ile yapılabilmesini zorunlu hale getirecek.

Bakan Uraloğlu, yurt dışından ülkemizdeki abonelere gönderilen SMS ve MMS gibi mesajlarda URL, link/bağlantı gibi internet adresi bulunması durumunda, bu mesajların BTK tarafından yetkilendirilen işletmecilerce engelleneceğini ifade etti.

Diğer taraftan BTK’nın yetkilendirdiği işletmelerin, acentelerin ve bayileri sadece kendi abonelerine mesaj atabilecek ve arayabilecek. Kendi aboneleri haricindekiler telefonla aranamayacak ve SMS/MMS yollanamayacak. Yeni düzenlemenin istenmeyen mesajları ve aramaları engellemede başarılı olup olmayacağını gelecekteki günlerde göreceğiz.