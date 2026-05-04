Çift Modlu OLED Oyun Monitörü LG UltraGear 32GX870B Tanıtıldı

LG, UltraGear serisinin yeni modeli 32GX870B oyun monitörünü Japonya pazarında duyurdu. 31,5 inç ekran boyutuna sahip modelin hem yüksek çözünürlüklü görsel deneyim hem de rekabetçi oyunlarda yüksek yenileme hızı ihtiyacını karşılamayı hedefleyen çift modlu yapısı bulunuyor.

Monitör, 4K çözünürlükte 240Hz yenileme hızı veya Full HD çözünürlükte 480Hz yenileme hızı arasında geçiş yapılmasına imkân tanıyor.

Tandem OLED Panel Teknolojisi Kullanılıyor

Cihazın merkezinde LG’nin dördüncü nesil Tandem OLED panel yapısı yer alıyor. Dört katmanlı RGB emisyon mimarisi, önceki nesillere kıyasla daha yüksek parlaklık ve geliştirilmiş renk üretimi sağlamak üzere tasarlandı.

Ekran, SDR modunda 335 nit parlaklık seviyesine ulaşırken HDR içeriklerde 1.500 nit’e kadar tepe parlaklık sunabiliyor. Ayrıca %99,5 DCI-P3 renk gamı kapsamı ve fabrika çıkışlı 2’nin altında Delta E değeri ile renk doğruluğu hedefleniyor.

Monitör, 1.850.000:1 dinamik kontrast oranı ve yansıma azaltıcı kaplama ile farklı aydınlatma koşullarında görüntü bütünlüğünü korumayı amaçlıyor.

Çift Mod ile Oyun Performansı Esnekliği

LG UltraGear 32GX870B, kullanıcıya iki farklı kullanım senaryosu sunan çift mod teknolojisi ile dikkat çekiyor. 4K 240Hz modu görsel kaliteyi ön plana çıkarırken, 1080p 480Hz modu özellikle rekabetçi oyunlarda daha yüksek tepki ve akıcılık için tasarlandı.

Ayrıca ekran görüntüsü, yazılımsal ölçeklendirme ile 27 inç veya 24,5 inç boyutlarına indirilebiliyor. Bu özellik, e-spor standartlarına uygun görüntü alanı oluşturmayı mümkün kılıyor.

Düşük Gecikme ve Senkronizasyon Desteği

Monitör, 0,03 ms gri-gri tepki süresi ile hızlı hareket eden sahnelerde gecikmeyi azaltmayı hedefliyor. Ayrıca VESA ClearMR 13000 sertifikası, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteği ile ekran yırtılması ve hareket bulanıklığının minimize edilmesi amaçlanıyor.

Bağlantı Seçenekleri ve Donanım Özellikleri

UltraGear 32GX870B, DisplayPort 2.1 (UHBR20) desteği ile yüksek bant genişliğinde görüntü aktarımı sağlıyor. Bunun yanında iki HDMI girişi, 90W güç iletimini destekleyen USB-C portu ve USB 3.2 Gen 1 hub bağlantıları yer alıyor.

Monitörde ayrıca 7W gücünde stereo hoparlör sistemi bulunuyor. Yapay zekâ destekli görüntü iyileştirme ve ses optimizasyonu özellikleri de cihazın teknik kapasitesine dahil edilmiş durumda.

Ergonomik kullanım için yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot hareketleri destekleniyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

LG UltraGear 32GX870B, Japonya’da 169.800 yen (yaklaşık 1.081 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Modelin küresel pazarlara çıkış takvimine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.