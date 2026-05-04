Teknik Direktör Çağdaş Atan Oyuncu Oluyor! İşte Oynayacağı Dizi!

Teknik Direktör Çağdaş Atan, TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nda konuk oyuncu olarak yer aldı. Şu an herhangi bir kulübü çalıştırmayan Atan, dizide boy göstererek seyircilere büyük bir sürpriz yaptı.

Kariyerinde Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini çalıştıran Teknik Direktör Çağdaş Atan, şimdi de bir diziye konuk oyuncu oldu.

TRT’nin sevilen yapımlarından Gönül Dağı’na konuk oyuncu olarak ekran karşısına çıkan Atan, futbol kariyerinin ardından dizi sektöründe de yer alarak dikkat çekti. Çağdaş Atan’ın dizide konuk oyuncu olarak yer alacağının öğrenilmesinin ardından hem teknik adamın hayranları hem de dizinin izleyicileri, Atan’ın hangi karakteri canlandıracağını ve nasıl bir rol üstleneceğini merak etmeye başladı.

OYUNCULUK PERFORMANSI MERAK KONUSU OLDU

Geçmişte çalıştırdığı takımlarla başarılı bir grafik çizen teknik direktörün oyunculuk performansı da şimdiden merak konusu oldu. Başarılı teknik adam, farklı alanlarda kendini deneyerek dikkat çekerken, spor dünyasından televizyon dünyasına geçiş yaparak yeni bir alanda deneyim kazanma fırsatı elde etti.

Öte yandan, yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı’nın, Çağdaş Atan’ın dahil olmasıyla birlikte nasıl bir değişim göstereceği de merak ediliyor.