AK Parti’den ‘Ara Zam’ Açıklaması: Maaşlara Zam Gelecek mi?

Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından açıklama yapan Abdullah Güler, ara zam konusunda şu an için herhangi bir çalışmanın olmadığını duyurdu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kamuoyuyla paylaştığı nisan ayı enflasyon verilerinin ardından birtakım açıklamalarda bulundu. Güler, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ara zamma yönelik yaptığı açıklamada, “Şu an için herhangi bir çalışmamız yok” ifadelerini kullandı.

Ara zamma yönelik yaptığı açıklamayla milyonları hayal kırıklığına uğratan Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle petrol fiyatlarındaki bu kadar kırılgan fiyatlandırma ve değişkenlik, küresel çapta olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Biz çalışanlarımızı, emeklilerimizi ve dar gelirli vatandaşlarımızı, sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik ve bu kapsamda desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat şu an için ara zamla ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Bunu da ifade etmek istiyorum.”

VATANDAŞLARDAN EK ZAM TALEBİ

AK Parti Grup Başkanvekili Güler’in yaptığı ara zamma yönelik açıklamanın ardından milyonlarca vatandaş hükümetten ek zam talep ederken, asgari ücretin altında geçinmeye çalışan vatandaşlar daha yılın ilk yarısı bitmeden ay sonunu getiremediklerini ve bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonuna kadar geçinmenin imkânsız hale geleceğini ifade etti.

Vatandaşlar hükümetten maaşlara ek zam talep ederken, hükümetin ilerleyen günlerde konuya ilişkin atacağı adımlar merak konusu oldu.