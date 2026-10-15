Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme yönelik ayrıntılı açıklamalar yaptı.
Uçum, merakla beklenen seçim tarihine yönelik yaptığı açıklamada, “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadesini kullandı.
YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Hukuk Politikaları Kurulu olarak Adalet Bakanlığı ile yeni anayasa gündemine görüştüklerini belirten Uçum, yeni anayasanın hukuk politikası perspektifi, mimarisi, temeli ve ilkeleri üzerinde çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
Yeni anayasa ihtiyacının sadece siyasilerin beklentilerinin üzerinden değerlendirilmeyeceğinin altını çizen Uçum, halkın taleplerinin ve ihtiyaçlarının temel alınması gerektiğini belirtti.
YENİ ANAYASA YAPIM SÜRECİ
Uçum, yeni anayasaya yönelik yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2026’nın yeni anayasanın yapım sürecinin başlangıç tarihi olabileceğini söyledi.
GENEL SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Seçim tarihine yönelik açıklama yapan Mehmet Uçum, seçimin 2028’in Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda kesinleştiğini açıklayarak, “Seçimlere 18 ay kaldı” şeklinde konuştu.