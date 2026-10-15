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İstanbul’daki selde can kaybı 3’e yükseldi

İstanbul'da dün hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle Kağıthane'de dere kenarında cansız bir kişinin bedenine ulaşılılmasıyla can kaybı 3'e yükseldi.

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Eklenme 15.10.2026 - 13:44
Güncellenme 15.10.2026 - 13:56

İstanbul’da yaşanan sel felaketinin etkileri devam ederken, bir acı haber daha geldi.

Dün 2 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Kağıthane ilçesindeki dere kenarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu kapsamda yaşanan sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi.

40 YAŞLARDA BİR ERKEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Kağıthane’de dere kenarında köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulunurken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu ve sel nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği düşünülüyor.

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İlçeye bağlı Sadabad mevkisinde dere kenarında köprü ayağına takılmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirirken, ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler 40’lı yaşlarda olduğu değerlendirilen bir erkeğin cansız bedenine ulaştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da dün etkili olan şiddetli sağanağın ardından binlerce ev ve iş yerini su basarken, çok sayıdaki araç da kullanılamaz hale gelmişti.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler ve rögarlar taşarken yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle İstanbul’da eğitime bir gün ara verilirken, İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim Cuma günü de (yarın) okulların tatil olduğunu duyurdu.

Yaşanan sel felaketinde kentin Fatih ilçesinde 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Dün bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, bugün de Kağıthane’deki bir dere kenarında 40’lı yaşlarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

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