Volkswagen otomobillerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik yeni adım: İmzalar atıldı

2019 yılında gündeme gelen ancak daha sonra iptal edilen, dünya otomotiv devlerinden Volkswagen’in Türkiye’de fabrika açmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Buna göre, Türkiye’de Volkswagen binek otomobillerinin distribütörü olan Doğuş Otomotiv, Volkswagen ile niyet mektubu imzaladı.

KAP AÇIKLAMASI

Doğuş Otomotiv, konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye’de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektubu imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri’nin gerçekleştireceği yeni iş birliğiyle; Türkiye Cumhuriyeti pazarına katma değerli ve yeni teknolojilere uygun ürünler sunulması, ülkemiz otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlanması öngörülmektedir.”