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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yıl bitmeden 38 bin hekim dışı personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Eklenme 17.10.2026 - 15:19
Güncellenme 17.10.2026 - 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni’nde sağlık alanındaki istihdam planına yönelik önemli açıklamalar yaptı.

İSTİHDAMA YÖNELİK YENİ ADIMLAR ATILACAK

Sağlık hizmetlerinin insanlara en iyi şekilde sunulmasının öncelikler arasında yer aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık personeli istihdamına ilişkin yeni adımların atılacağını duyurdu.

38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL MÜJDESİ

Erdoğan, konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her daim önceliğimiz olmuştur. Bu nedenle yeni bir adım daha atıyor, yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alım ilanına çıkacağımızın müjdesini veriyorum. Sağlık Bakanlığımız önümüzdeki günlerde takvimi açıklayacak.” ifadelerini kullandı.

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BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Erdoğan’ın açıklamasına göre, 38 bin kişilik hekim dışı personel alımı için ilanın yıl sonuna kadar yayımlanması beklenirken; başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımıyla başvuru koşullarına yönelik ayrıntıların ise Sağlık Bakanlığının kamuoyuyla paylaşacağı takvimle belli olacağı düşünülüyor.

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