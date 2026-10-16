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Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar çıktı

Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada mahkeme heyeti; Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Eklenme 16.10.2026 - 17:27
Güncellenme 16.10.2026 - 17:57

19 Mart 2026 gecesi İstanbul’un Ümraniye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kundakçı’nın cinayetine ilişkin görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verdi. Ayrıca Alaattin Kalaycıoğlu, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart gecesi İstanbul’un Ümraniye ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Canbay, sahne adıyla bilinen rapçi Vahap Canbay, olaydan yaklaşık 20 gün önce ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım talep etmişti.

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Edinilen bilgilere göre, bu sırada iş yerinin önüne çakarlı lüks araçlar geldi. Araçtan inen saldırgan, rapçi ve arkadaşlarına ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cinayet kapsamında tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan ise önceki aylarda tahliye olmuştu.

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