SPK’dan katılma payı sahiplerine ara ödeme kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hektaş Ticaret Türk AŞ’nin 2 milyar 380 milyon TL tutarındaki sermaye avansına karşılık yapacağı tahsisi sermaye artırımına yönelik ihraç belgesini koşullu bir şekilde onaylarken, şirketin 25 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içindeki 8 milyar 380 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak artırılması planlandı.

BAZ FİYATIN YÜKSEK OLANINDAN DÜŞÜK OLMAMASI KARARI

Artırımda esas alınacak pay fiyatının 25 Haziran 2026 tarihindeki OYAK için geçerli olan 1,39 liranın ve Borsa İstanbul prosedürüne göre belirlenecek baz fiyatın yüksek olanından düşük olmamasına karar verildi.

3 İSMİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca Tera Yatırım Menkul Kıymetler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerini 30 Eylül saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durdururken, şirketin hukuka aykırı işlemlerinde sorumluluğu olduğu ifade edilen Emir Münir Sarpyener, Hayriye Car ve Hakan Gövdere’nin lisansları sürekli olarak askıya alındı.

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8 KİŞİYE 3 MİLYAR TL’YE YAKIN CEZA

Borlease Otomotiv AŞ hakkında gerçekleştirilen inceleme neticesinde ise halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan varsayımlara yönelik raporların gecikmeli yayınlanması veya hazırlanmaması gerekçesiyle 8 kişiye toplam 2 milyar 996 milyon 438 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılırken, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin önüne geçmek için 3 internet sitesine erişime yeni getirilmesi amacıyla hukuki süreç başlatıldı.

Ayrıca tasfiye sürecindeki bazı yatırım fonları için de yeni düzenlemeler gerçekleştirilirken, tasfiyenin öncelikle para piyasası fonlarından ve yatırımcı sayısı en yüksek fonlardan başlanarak yürütülmesine karar hükmedildi.

ARA ÖDEME YAPILACAK

Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan fonlarda mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemelerine mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verilirken, net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan kişilere mevcut tutar, 1 milyon TL ve üzerinde olan kişilere ise en fazla 1 milyon TL ödeme yapılacağı belirtildi.