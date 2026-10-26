Cumhurbaşkanı Erdoğan süresiz nafakaya onay vermedi: Taslak yeniden hazırlanacak

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) süresiz yoksulluk nafakasına yönelik iptal kararıyla beraber yeni yasal düzenleme hazırlanırken, düzenleme etrafında görüş ayrılıkları yaşanıyor.

ERDOĞAN’IN ONAYINI ALAMADI

Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubunun üzerinde çalıştığı 13. Yargı Paketi doğrultusunda TBMM’ye gelmesi beklenen düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını alamadı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, söz konusu taslağın bir kesimin mağduriyetini giderse de başka bir kesimi mağdur ettiği gerekçesiyle yeniden düzenlenmesini talep etti.

Ekonomim’den Besti Karalar’ın haberine göre, AK Parti içinde de taslağın mevcut şekliyle kamuoyunda tepki çekebileceğine ilişkin görüşlere yer verildi.

Haber Devam Ediyor

EVLİLİK SÜRESİNE GÖRE SINIR

Erdoğan’a sunulan ilk düzenlemede nafaka ödemelerine evlilik süresine göre sınır getirilmesi öngörülürken, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yıldan fazla süren evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi öngörülüyordu. Evliliğin 6 ay veya 1 yıl sürmesi halinde bile kadına en az 5 yıl nafaka ödenmesi planlanıyordu.

HAKİMLERE TAKDİR YETKİSİ

Daha uzun süreli evliliklerde ise nafaka süresinin hesaplanmasında evlilik tarihinden boşanma davasının açıldığı tarihe kadar geçen süre temel alınacak ve aynı zamanda tarafların gelir durumları göz önünde bulundurularak hakimlere takdir yetkisi verilecekti.

YENİ FORMÜLLER MASADA

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın itirazıyla beraber farklı formüller masaya gelirken, yeni seçenekte tarafların ekonomik ve sosyal durumlarıyla yaşlarının göz önünde bulundurulması gündeme geldi.

EKONOMİK DURUMLAR DENK OLURSA SÜRESİZ NAFAKA KALDIRILABİLİR

Masadaki formüllere göre, anlaşmalı boşanmalarda tarafların ekonomik durumlarının birbirine denk olması halinde süresiz nafakanın kaldırılması, üzerinde durulan seçeneklerden biri olarak dikkat çekiyor. Ekonomik şartların birbirine denk olmadığı boşanmalarda ise süresiz nafakaya karar verilip verilmeyeceğinin hâkimin takdirine bırakılması tartışma yaratıyor. Bu kapsamda, süresiz nafakanın tümüyle kaldırılması yerine evlilik süresini temel alan modelin yeniden düzenlenmesi masada.

NE OLMUŞTU?

AYM, 4 Haziran 2026’da Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına yönelik “süresiz olarak” ibaresini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.

30 Eylül 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan kararın uygulamaya konulması amacıyla 9 aylık süre verilmiş ve böylece yasa koyucuya yeni bir düzenleme hazırlanması için 30 Haziran 2027 tarihine kadar süre tanınmıştı.

AYM’nin kararı yoksulluk nafakasını tamamen ortadan kaldırmazken nafakanın herhangi bir süre olmadan talep edilebilmesine yönelik ibareyi ortadan kaldırıyor.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı’nın yeni taslak üzerindeki çalışmalarının ardından düzenlemenin nasıl şekilleneceği belli olacak.