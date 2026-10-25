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Emekliler için 45 bin 800 TL aylık ve seyyanen zam teklifi TBMM’de

Memur emeklilerine seyyanen zam yapılması ile işçi ve esnaf emeklilerinin en düşük maaşının 45 bin 800 liraya çıkarılmasına yönelik iki yasa teklifi TBMM'ye sunuldu.

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Eklenme 25.10.2026 - 22:00
Güncellenme 26.10.2026 - 13:22

TBMM’ye sunulan iki ayrı yasa teklifiyle emekli maaşlarının artırılması talep edildi. Memur emeklilerine seyyanen zam yapılması, işçi ve esnaf emeklilerinin en düşük maaşının 45 bin 800 liraya çıkarılması ve işçi ve esnaf emeklilerinin tamamına aylık 22 bin 248 TL seyyanen zam verilmesi için TBMM’ye iki ayrı kanun teklifi sunuldu.

TEKLİFİN GEREKÇESİ

25 Eylül tarihinde Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde hayatını kaybeden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu’nun yaşadığı ekonomik sorunlar yasa teklifinin gerekçesinde yer alırken teklifler henüz yasalaşmadı.

22 BİN 248 TL SEYYANEN ZAM TEKLİFİ

Öte yandan, işçi ve esnaf emeklilerinin gelirini artırmaya yönelik yeni bir yasa teklifi TBMM’ye sunulurken bu teklif kapsamında en düşük emekli maaşının 45 bin 800 liraya çıkarılması talep edildi.

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Ayrıca teklifte, emekliler arasındaki aylık maaş farklarının korunması için bütün işçi ve esnaf emeklilerine aylık 22 bin 248 TL seyyanen zam yapılması da talep edildi.

TEKLİFLER YASALAŞTI MI?

İlgili yasa tekliflerinin henüz yasalaşmadığı ve ne zaman yasalaşacağına ilişkin net bir bilginin olmadığı vurgulandı.

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