Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri, bilet fiyatları belli oldu. Satışa çıkan en ucuz biletin 2 bin 500 lira, en pahalı biletin ise 55 bin lira olduğu ifade edildi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00’de Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözülmesi beklenen derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Galatasaray’dan yapılan yazılı açıklamada, en ucuz biletlerin 2 bin 500 lira, en pahalı biletlerin ise 55 bin lira olduğu belirtildi.

Ev sahibi takımdan konuyla ilişkin olarak yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de GS Plus Premium ve GS Para kredi ve banka kartı sahiplerine 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da GS logolu Paso Taraftar kart, GS logolu kartlara Paso uygulaması ve paso.com.tr resmi internet sitesinden satışa çıkacak.

FDT’nin 53/3. maddesi gereğince çirkin ve kötü tezahürat yapan kuzey tribünün 106-107, güney tribünün 118 numaralı bloklardaki seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının bloke edilmesi kapsamında kombine yerlerini belirledikleri 3 T.C. kimlik numarasından birine devredebilecek.

İl Spor Güvenlik Kararı kapsamında 26.04.2025 tarihinden itibaren Fenerbahçe logolu Paso taraftar kartını iptal eden veya halen sahip olanlar karşılaşmaya bilet alamayacak.”

BİLET FİYATLARI

Öte yandan, tarihi derbinin bilet fiyatları şu şekilde oluştu:

Premium: 55 bin TL

Delux: 54 bin TL

Lux: 52 bin TL

Classic: 50 bin TL

Kategori 1: 35 bin TL

Kategori 2: 30 bin TL

Kategori 3: 27 bin 500 TL

Kategori 4: 25 bin TL

Kategori 6: 20 bin TL

Kategori 7: 10 bin TL

Kategori 8: 12 bin TL

Kategori 9: 10 bin TL

Kategori 10: 2.750 TL

Kategori 11: 2 bin 500 TL

Misafir tribünü: 2 bin 500 TL