HaberX
AnasayfaSporDevlet Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na destek mesajı: “Yalnız değilsin”

Devlet Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na destek mesajı: “Yalnız değilsin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çelenk gönderdi. Çelenkte ise Hacıosmanoğlu'na “Yalnız değilsin” notunun yer aldığı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 05.10.2026 - 17:03
Güncellenme 05.10.2026 - 17:25

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi. Destek amaçlı gönderilen çelenkte “Yalnız değilsin” notunun yer aldığı görüldü.

TFF’nin sosyal medya hesabından konuya yönelik paylaşım yapılırken, paylaşımda “Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na anlamlı destek” başlığı kullanıldı.

TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Haber Devam Ediyor
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında
Spor
Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında
Milli yıldız Arda Güler, bir rekor daha kırarak dünyanın en değerli 20 futbolcusundan biri oldu.
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe – Benfica Maçında Sahada Olacak mı?
Spor
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe – Benfica Maçında Sahada Olacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesi...

“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hatem Hacıosmanoğlu’na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hatem Hacıosmanoğlu, desteği için teşekkür ederek, ‘Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyorum, ellerini öpüyorum.’ ifadelerini kullanmıştır.”

İlginizi Çekebilir

Spor

Arda Güler dünyanın en değerli futbolcuları arasında

1 saat önce
Spor

Hakem Mehmet Türkmen’e UEFA’dan görev

2 saat önce
Spor

Hakem Yasin Kol’un hesaplarında 135 milyon liralık para trafiği

5 saat önce
Spor

Hacıosmanoğlu’ndan hakem soruşturması sonrası rest: “Yılların faturasını bize kesemezsiniz“

8 saat önce
Spor

İşte Eski MHK Başkanı Gündoğdu’nun tutuklanma nedenleri

1 gün önce
Spor

TFF Montella için kararını veriyor: Montella gidecek mi?

1 gün önce