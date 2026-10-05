Devlet Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na destek mesajı: “Yalnız değilsin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çelenk gönderdi. Destek amaçlı gönderilen çelenkte “Yalnız değilsin” notunun yer aldığı görüldü.
TFF’nin sosyal medya hesabından konuya yönelik paylaşım yapılırken, paylaşımda “Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na anlamlı destek” başlığı kullanıldı.
TFF’DEN AÇIKLAMA
TFF’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
“Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hatem Hacıosmanoğlu’na çiçek gönderip başarı dileklerini içeren bir destek mesajı vermiştir.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hatem Hacıosmanoğlu, desteği için teşekkür ederek, ‘Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyorum, ellerini öpüyorum.’ ifadelerini kullanmıştır.”