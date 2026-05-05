Devlet Bahçeli’den Son Dakika Öcalan Açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için statü önerisinde bulunarak, “Öcalan’ın statü meselesinin konuşulması gerekiyor. Statü açığı varsa ele alınmalıdır. Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü oluşturulmasını değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik statü önerisini dile getirdi. Bahçeli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu ülkemizin güvenliği ve geleceğiyse, ani reflekslere, duygusal tepkilere, sosyal medya görüntülerine ve siyasi yargılara dayalı muhalefet tartışmalarına mahal vermememiz gerekiyor. Öcalan için statü açığı olması halinde, bu açık ülkemiz lehine, ‘terörsüz Türkiye’ hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.

BAHÇELİ’DEN YENİ ÖNERİ

Bu kapsamda ihtiyaç duyulacak mekanizmanın adı ne olursa olsun, özü açık olmalıdır. Bu mekanizma; toplumsal onarımı, siyasal normalleşmeyi, demokratik katılımı, kardeşlik hukukunu, kamu düzenini, milli güvenliği ve huzurlu geleceği birlikte gözetmelidir.

Bu tartışmaları sonlandırmak için bunun adının ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ olmasını talep ediyorum. Ancak tabii ki başka alternatifler de bulunabilir. PKK’nın kurucu önderliğinin tanımlı bir statü altında görev yapması temennimizdir. Zira bu konunun temeli; terörün tümüyle tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır” dedi.