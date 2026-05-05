Son Dakika! İzzet Yıldızhan Tahliye Edildi!

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine yönelik dosya kapsamında tutuklanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yıldızhan’ın ilk duruşmasının 22 Haziran tarihinde yapılacağı öğrenildi.

İzzet Yıldızhan hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, savcılık tarafından hazırlanan ön değerlendirmede Yıldızhan’ın cinayetin faili olduğu iddia edilen Alaaddin Kadıayfçıoğlu’nun kaçırılması sürecinde etkin rol oynadığı tespit edilmişti.

NE OLMUŞTU?

19 Mart gecesi Ümraniye’ye bağlı Sıddık Sokak’ta yaşanan olayda, iddiaya göre rapçi Canbay & Walker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki arkadaşı Kubilay Kağan Kundakçı’dan yardım talep etti.

Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Şahıslar araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Kubilay Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaaddin Kadıayfçıoğlu dahil dört kişi, tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Futbolcu Kundakçı cinayetine yönelik soruşturma tamamlanırken hazırlanan iddianamede, tutuklulardan Alaaddin Kadıayfçıoğlu hakkında “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu hakkında da “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken, Yıldızhan’ın bugün tahliye edildiği öğrenildi.