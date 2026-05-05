Mayıs Ayı Yaşlı ve Engelli Aylıkları Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının ödenmeye başlandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre toplamda 8,4 milyar lira tutarındaki sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

Bakan Göktaş, yazılı açıklamasında yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal destek programlarının sürdüğünü belirtti. Uygulanan politikaların insan odaklı ve hak temelli bir çerçevede yürütüldüğünü ifade eden Göktaş, farklı alanlarda vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Açıklamada, mayıs ayı kapsamında yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ve 3,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,4 milyar liralık ödeme planlandığı bilgisi paylaşıldı. Ödemelerin kademeli şekilde hesaplara yatırıldığı bildirildi.