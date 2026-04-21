Tüm Okullarda Kamera Sistemi Zorunlu Oldu!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yeni bir protokol imzalanırken, söz konusu protokol çerçevesinde mevcut yalnızca bin okulun yer aldığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) 55 bin okulun tümünü içerecek şekilde genişletileceği öğrenildi.

Bu kapsamda zorunlu kamera altyapısının altyapı sisteminin kurulacağı, ülkenin tüm eğitim kurumlarının emniyet birimlerinin dijital takibine açılacağı, öğrenci ve öğretmenlerin güvenlik güvenliğini olumsuz etkileyen etkenlere karşı polis merkezlerinin 7/24 kesintisiz takip ve anlık müdahale döneminin başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca, eğitim kurumlarında tehlike arz edebilecek öğrenciler için risk değerlendirme puan sistemi daha sıkı uygulanacak. Risk puanının yüksek olduğu eğitim kurumlarında emniyet ekiplerinin yer alması, güvenlik eğitim koordinasyon görevlisine bağlanması, giriş çıkış saatlerinde bir emniyet ekip aracının hazır olarak beklemesi, okulun güvenlik kameralarıyla takip edilmesi ve söz konusu kameraların KGYS’ye bağlanması hedefleniyor.

VERİ PAYLAŞIMI İÇİN YASAL ÇALIŞMA

Edinilen bilgilere göre MEB, İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında kişisel bilgi ve veri paylaşımı konusunda kanuni bir çalışma gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“18 milyon öğrenci, 1.2 milyona yakın personel, 75 bine yakın okul, 100 binden fazla kurum, bunların hepsi bize bir veri havuzu imkânı sağlıyor. Bu kadar büyük şey üzerinden analiz gerçekleştirmek, anomalileri belirlemek, politika üretmek bundan sonra manuel yöntemlerle mümkün değil. İş yapmak isteyen yöneticiye tüm verilerin sunulduğu bir ekran yer alıyor.”

TÜM OKULLAR HER ZAMAN GÖZETLENECEK

Bakan Tekin, komisyona verdiği bilgide İçişleri Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını, okullardaki güvenlik kameralarının KGYS olarak tabir edilen sisteme entegre edileceğini aktardı.

Tekin yaptığı açıklamada, “Artık bütün eğitim kurumlarımızın standart bir yapı şartnamesinde bu olacak. Bütün okullar bağlanmış olacak. Başka bir ifadeyle bütün okullar her daim gözetlenecek” ifadelerini kullandı.