Türkiye’de kur korumalı mevduat sisteminin sona ermesinin ardından Türkiye’de yeni ilgi alanı konuta çevrildi. Konut alanında hareketlilik yaratan bu durum sonrasında kamu bankalarının konut kredisi faizlerinde de düşüş yapması emlak sektöründeki hareketliliği yükseltti. Yaşanan son gelişmeleri takiben 1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesi belli oldu.

İşte 1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Ödemesi

Kredi faizlerinde yükseliş sonrasında duraklama döenmine girildi. Yüzde 3’ün altına düşen konut kredilerinde özel bankalarda da kademeli bir şekilde gerileme devam ediyor. 120 aya varan taksitler ile ödenebilen taksitlerde tüketiciler için kiralarla denk bir tablo ortaya çıkıyor. Son dönemlerde artan konut kiralarında 20 bin ile 30 bin TL bandı takip ediliyor.

İşte 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri;