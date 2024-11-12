Türkiye’de kur korumalı mevduat sisteminin sona ermesinin ardından Türkiye’de yeni ilgi alanı konuta çevrildi. Konut alanında hareketlilik yaratan bu durum sonrasında kamu bankalarının konut kredisi faizlerinde de düşüş yapması emlak sektöründeki hareketliliği yükseltti. Yaşanan son gelişmeleri takiben 1 milyon liralık konut kredisinin aylık ödemesi belli oldu.
İşte 1.000.000 TL 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Ödemesi
Kredi faizlerinde yükseliş sonrasında duraklama döenmine girildi. Yüzde 3’ün altına düşen konut kredilerinde özel bankalarda da kademeli bir şekilde gerileme devam ediyor. 120 aya varan taksitler ile ödenebilen taksitlerde tüketiciler için kiralarla denk bir tablo ortaya çıkıyor. Son dönemlerde artan konut kiralarında 20 bin ile 30 bin TL bandı takip ediliyor.
İşte 1 milyon TL konut kredisinin aylık taksitleri;
|Banka
|Aylık Taksit Tutarı
|Faiz Oranı/Kâr Payı
|Toplam Ödeme
|Garanti BBVA
|31.167 TL
|%3,03
|3.757.748 TL
|Türkiye İş Bankası
|31.352 TL
|%3,05
|3.778.816 TL
|ING
|32.654 TL
|%3,19
|3.935.111 TL
|QNB
|29.421 TL
|%2,84
|3.547.224 TL
|Akbank
|29.879 TL
|%2,89
|3.605.045 TL
|Albaraka Türk
|30.890 TL
|%3,00 (Kâr Payı)
|3.723.350 TL
|Ziraat Bankası
|31.723 TL
|%3,09
|3.823.318 TL
|Alternatif Bank
|33.591 TL
|%3,29
|4.047.272 TL
|Halkbank
|34.627 TL
|%3,40
|4.171.744 TL
|Yapı Kredi
|36.048 TL
|%3,55
|4.342.074 TL
|Vakıfbank
|39.303 TL
|%3,89
|4.731.391 TL
|TEB
|39.400 TL
|%3,90
|4.744.572 TL
|DenizBank
|40.461 TL
|%4,01
|4.871.932 TL