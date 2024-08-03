1 Ağustos tarihinde başlayan görüşmeler neticesinde memurlar ve memur emeklileri için ne kadar zam verileceği kesinleştirildi. 2023 yılında yapılan bu görüşmelerin ardından memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar zam alacağı belirlendi. Toplu sözleşmenin imzalanması ile kesinleşen bu durum şimdi milyonlarca memur ve memur emeklisinin ne kadar maaş alacağı da kesinlik kazandı. 2024 yılında toplu sözleşme kapsamında maaş artışı alan milyonlarca kişi, 2025 yılında da toplu sözleşmedeki oranlar kadar zam alacak. Peki 2025 memur toplu sözleşme zam oranları ne kadar?

2025 Memur Toplu Sözleşme Zam Oranları

2025 yılı memur toplu sözleşme zam oranları yüzde 6 + yüzde 5 olarak belirlendi. Bu zamma ek olarak enflasyon farkı kadar zam alacak olan memur ve memur emeklileri, 6 aylık açıklanan enflasyondaki oran farkı kadar daha artış alacak. Türkiye’de hayat pahalılığının artması, alım gücünün düşmesi nedeniyle çok daha fazla önem kazanan maaş zamları için memurların 2025 yılı zam oranları önceki yıllara göre daha düşük. Ancak enflasyon rakamlarının yüksek çıkması, aradaki fark kapsamında daha yüksek zam yapılmasını sağlayabilir.