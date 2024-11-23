Günümüz ekonomik koşullarında, zaman zaman yüksek değere sahip banknotların basılacağına dair spekülasyonlar gündeme sık sık geliyor. Son olarak ekonomist Şenol Babuşçu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım, 500 TL’lik banknotun yakın gelecekte piyasaya sürüleceği iddialarını güçlendirdi. Babuşçu, 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotun basımına başlanacağını belirtti.

Merkez Bankası’ndan Açıklama: Çalışmalar Sürdürülüyor

Önceki açıklamalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılı içerisinde banknotların değeri ve fiziki yapısı üzerine yapılan teknik analizlerin sürdüğünü belirtmişti. Merkez Bankası’nın bu süreçte üst banknotlara yönelik bir değerlendirme yapıldığı ifade edilmişti.

Ancak Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrasında başlayan yeni dönemde de herhangi bir adım atılmadı. Gaye Erkan’ın ardından Fatih Karahan döneminin başladığı Merkez Bankası, uzmanların tüm taleplerine rağmen büyük banknot basımına geçiş yapmadı. 2023 yılında başlayan tartışmalar bu nedenle 2024 yılında da devam ediyor.

Babuşçu’nun Paylaşımı Dikkat Çekti

Ekonomist Şenol Babuşçu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 500 TL’lik banknotun tasarımının ve basımının hazır olduğunu duyurdu. Babuşçu, “200 TL’lik banknotun en parlak yılı 2024 oldu. 2025 yılında artık yeni, daha büyük banknot geliyor. Merkez Bankası hazırlıkları tamamladı ve 2025 yılı ilk aylarında 500 TL’lik banknotu basıyor,” şeklinde bir açıklama yaptı.