Türkiye’de milyonlarca çalışan, memur ve emekliler için 2025 Ocak itibariyle zamlı tarifelere geçiş yapılacak. Şu an için ne kadar artış yapılacağı resmiyet kazanmış değil. Ancak enflasyon oranları doğrultusunda maaşlara zam yapılacak. Maaşlara yapılacak bu zamların yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de artışa gidilecek. Orta Vadeli Program’da yer alan verilere göre Ocak 2025’te memur ve memur emeklisine yüzde 8,5 puanlık fark uygulanacak. SSK ve Bağkur emeklileri için ise yüzde 13,44 oranında bir zam olacak. Yapılacak bu değişimler sonrasında maaşı düşük kalan ve kök maaş problemi yaşayanlar için ise en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye çekilecek. En düşük memur maaşı 43 bin TL, en düşük memur emekli maaşının da 20 bin TL olması bekleniyor.

Sosyal Destek Ödemeleri Artıyor

Yapılacak bu zamlar, sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak. 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi farklı ödemeler için artışa gidilecek. Yapılacak zamlar sonrasında evde bakım aylığı gibi pek çok ödeme 10 bin TL bandına yaklaşmış olacak. İşte yeni dönem itibariyle sosyal ödemelerdeki son durum;