Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak 100 milyon adet basımı yapılan 5 TL’ler artık yaygın bir şekilde kullanılacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda yeni planlamalar paylaşıldı. Buna göre kağıt paraların yetersiz gelmesi ve madeni paraların düşük kalması nedeniyle 5 TL’ler artık kağıt para yerine madeni para olarak kullanılacak. Şu anda piyasada 20 milyon adet 5 TL dolaşımda bulunuyor. Bundan sonraki süreçte yeni üretim planlamalarıyla birlikte daha fazla para dolaşıma girecek.

2024 Sonuna Kadar 830 Milyon 5 TL Gelecek

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız 5 TL’lik madeni paraların 2024 yılının sonuna kadar piyasada 850 milyon adete ulaşacağını söyledi. Madeni para üretimlerinde 50 kuruş ve 25 kuruş üretimlerinin de devam ettiğini belirten Başkan Yıldız 400 milyon 50 kuruş, 7 milyon ise 25 kuruş üretiminin yapılacağını söyledi.