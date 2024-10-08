Yüksek ev fiyatları ve konut kredi faizleri nedeniyle ev almak isteyenler için alternatif yöntemler geliştiriliyor. Bu yeni yöntemlerden birisi de Altın Konut Modeli olarak tanıtıldı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından duyurusu yapılan yeni yöntemde, yastık altındaki altınların kullanılması ve piyasaya sunulması da hedefleniyor. Yeni sistem ile yüzde 25 peşinat veren vatandaşlar, 15 yıl vade ile konut sahibi olabilecek.

Altın Konut Modeli Nedir?

Yastık altındaki altınlar için geliştirilecek Altın Konut Modeli, yatırım için tutulan altınların kullanılmasını ve daha uygun şartlar ile kredi alınmasını sağlıyor. “Altının çıkış döneminde Türkiye pasifte kalmamalı, bunu kullanmalı” diyerek detayları aktaran Bahçıvan, vatandaşların altın stoku konusunda çok varlıklı olduğunu da Türkiye’deki yastık altındaki altınların 400 milyar dolar seviyelerinde olduğunu söyledi.

Altın Konut Modeli ile Özel Kredi

Altın Konut Modeli’nde vatandaşların altınları ile peşinat ödeyebileceğini belirten Bahçıvan, vatandaşın yüzde 30’una kadar olan kısmını altınlarla karşılaması gerektiğini söyledi. Buna göre Merkez Bankası tarafından değerlendirilecek altınlar sayesinde vatandaşa 15 yıla varan vadelerle sübvansiyonlu kredi sağlanacak.

Altın odaklı ev alma imkanını kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili hükümetin herhangi bir adım atıp atmayacağı ise bilinmiyor.