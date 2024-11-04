Asgari ücret 2025 Ocak itibariyle zamlanacak. Aralık ayında toplanacak komisyonun ne kadar bir artışta karar vereceği merak ediliyor. Ancak Türkiye genelinde yüksek oranda bir artışa gidilmesi beklenmiyor. Ankara kulislerinden gelen son haberlerde umutlar yeniden yeşerdi. Peki, asgari ücret kaç para olacak? Ankara’da konuşulan konular neler?

Asgari Ücret İçin Sürpriz Çıkış

Ankara kulislerindeki bilgiyi Müşavir İsmet Çetinkaya gündeme taşıdı. 2025 asgari ücret zammı için Ankara’da konuşmaların yapıldığını söyleyen Çetinkaya, tüm kulis bilgilerine rağmen beklentisinin bu yönde olmadığını ifade etti. Yüzde 20 ile yüzde 50 arasındaki oranların değerlendirildiğini belirten uzman isim, konuyla ilgili “En çok konuşulan yüzde 25’lik artış önerisi. Aralık ayına kadar enflasyon küçük çaplı artacak. Muhtemelen açlık sınırı 21 bin lira olur. Yüzde 25 her ne kadar bu konuşulsa da böyle bir asgari ücreti düşünmüyorum” dedi.

Ne Kadar Zamda Maaş Ne Kadar Olacak?

Masadaki yüzde 20 ile 50 arasındaki oranlarda zam yapılması halinde 2025 itibariyle yeni asgari ücret için 5 senaryo şöyle olacak;