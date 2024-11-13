Türkiye’de asgari ücret ile çalışan milyonlarca kişi Ocak 2025 zammını bekliyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler ile 2025 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek. Temmuz 2024’te zam yapılmaması nedeniyle yüksek zam oranı beklentisinin oluştuğu asgari ücrette yeni bir değerlendirme Bakan Işıkhan’dan geldi.

“Herkesin Mutabık Kaldığı Bir Tutarda…”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücret için yoğun bir şekilde soru alıyor. Yaptığı her toplantıda asgari ücret sorusu yöneltilen Bakan Işıkhan, bu konuyla ilgili yeni açıklama yaptı ve “2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi. Asgari ücret için iş dünyası maksimum 23 bin lira seviyesini öngörürken dünkü muhalefet çıkışında asgarin ücretin 30 bin TL olması gerektiği belirtilmişti.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücretle ilgili gündemde pek çok farklı iddia ve oran bulunuyor. 2024 Ocak ayında yüzde 49 oranında artış yapılan asgari ücret 17 bin 2 lira olmuş ve bugüne kadarki en yüksek oranda zam yapılmıştı. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yüzde 44’e çıkarması sonrasında asgari ücrete benzer bir artışın yapılabilmesi de gündeme geldi.

Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 250 lira olacak asgari ücret yüzde 41,5 ile zam halinde 24 bin lirayı aşacak.