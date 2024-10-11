Türkiye’de mevduat faizlerinde yaşanan artış, mevduat yatırımlarının yükselmesini sağladı. Altın gibi diğer yatırım araçları yerine mevduatı tercih eden vatandaşlar, kısa süre içerisinde yatırımlarını mevduata yönlendirdi. Son dönemlerdeki ekonomik hareketlilik sonrasında ise 1 milyon TL’nin aylık getirisi belli oldu. Peki, en yüksek faizi veren banka hangisi? İşte detaylar.

1 milyon TL’nin Aylık Getirisi Hangi Bankada Yüksek?

Bankalar, mevduat yatırımlarını çekebilmek adına hoş geldin kampanyaları yapıyor. Mevduat faizlerindeki hoş geldin yatırımlarında oranlar daha yüksek olabiliyor. Ekim ayı itibariyle yüzde 50’nin üzerinde olan faizler, yatırımcısına da kazandırıyor. 32 günlük aylık faizlerde ilk aylarda yüzde 50 üzerinde olan faizler sonrasında 40 seviyelerine geriliyor.

Uzmanlardan 1 Milyon TL’nin Aylık Getiri Hesaplaması

Uzmanlar tarafından yapılan son değerlendirmelerde mevduat faizlerine yönelik şöyle denildi; “Diyelim ki elinizde 1 milyon lira nakit paranız var. Vadeli mevduata yatıracaksınız. 1 milyon liranızı 32 gün vadeyle yüzde 40 faize yatırdığınızda bunun 32 günün sonunda getirisi 32 bin 438 TL olacak. Ancak tanışma faizine yatırdığınızda orada ilave yüzde 5 size kazanç sağlayacak. Bu da 1 milyon liranın 32 gün vadede yüzde 45 faiz oranıyla 32 günün sonunda getirisi 36 bin 483 lira olacak.”