Türkiye’de arka arkaya sigara zamları duyuruldu. Yeni zam haberi ise BAT Grubu’ndan geldi. Sigara zammı sonrasında yeni listeyi paylaşan BAT Grubu’nun en ucuz sigarası 64 TL en pahalı sigarası ise 845 TL’ye yükseldi. Philip Morris ve JTI grubundaki sigaralara gelen zammın ardından duyuru yapan BAT, fiyatlarını yükselti.

BAT Grubunda Hangi Sigaralar Var?

BAT Grubu’nda yer alan sigaralar şöyle;

Dunhill

Kent

Rothams

Tekel 2000

Tekel 2001

Viceroy

Pall Mall

Maltepe & Samsun

Ağustos 2024 Zamlı BAT Grubu Sigara Fiyatları

Yeni zamların ardından BAT Sigara fiyatları şöyel;