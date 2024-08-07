Türkiye’de arka arkaya sigara zamları duyuruldu. Yeni zam haberi ise BAT Grubu’ndan geldi. Sigara zammı sonrasında yeni listeyi paylaşan BAT Grubu’nun en ucuz sigarası 64 TL en pahalı sigarası ise 845 TL’ye yükseldi. Philip Morris ve JTI grubundaki sigaralara gelen zammın ardından duyuru yapan BAT, fiyatlarını yükselti.
BAT Grubunda Hangi Sigaralar Var?
BAT Grubu’nda yer alan sigaralar şöyle;
- Dunhill
- Kent
- Rothams
- Tekel 2000
- Tekel 2001
- Viceroy
- Pall Mall
- Maltepe & Samsun
Ağustos 2024 Zamlı BAT Grubu Sigara Fiyatları
Yeni zamların ardından BAT Sigara fiyatları şöyel;
- Dunhill – 85 TL
- Kent Swtich Dark Blue – 68 TL
- Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long – 69 TL
- Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch – 70 TL
- Kent Blue, White – 75 TL
- Kent Slims – 78 TL
- Rothmans – 65 TL
- Tekel 2000 – 64 TL
- Tekel 2001 – 68 TL
- Viceroy – 70 TL
- Pall Mall – 70 TL
- Maltepe & Samsun – 70 TL