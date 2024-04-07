HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Ekonomi »

Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Silver Spirit" ile 475 yolcu geldi.

Yayınlanma:
ABONE OL
Bodrum’a Sezonun İlk Kruvaziyer Gemisi Geldi

Silversea Cruises’a ait 212 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
İstanbul Limanı’ndan gelen Bahamalar bayraklı kruvaziyerde ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 475 yolcu ile 410 personel bulunuyor.
Gemi, gece saatlerinde Rodos’a hareket edecek.
Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, yaptığı açıklamada, bu yıl 97 geminin Bodrum Cruise Port’a geleceğini öngördüklerini söyledi.
Güngör, “Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum’da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz.” dedi.
Limanın 2024 yılında 100 binin üstünde kruvaziyer yolcusu ağırlamayı hedeflediği belirtildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Muğla

İlgili Haberler

Peugeot Nisan Kampanyası İle Yüz Güldürüyor

TÜSİAD: “Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız”

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 416 Bin Liraya Yükseldi

Bankacılık Sektörünün Mevduatı arttı

Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 350 Bin Liraya Geriledi

Merkez Bankası Rezervleri 127,9 Milyar Dolar Oldu

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Erzincan’da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Devrilen Hafif Ticari Araçtaki 5 Kişi Yaralandı

Otoyollarda Bayram Tatili Dolayısıyla Akıcı Yoğunluk Sürüyor

Kars Nisan Ayında Karlar Altında Kaldı

Kaçak Midye Avlayan 2 Şüpheliye Para Cezası

Amasra’da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Suçüstü Yakalandı