Türkiye’de bugünkü borsa düşüşü büyük gündem yarattı. 5 Ağustos borsa düşüşü devam ederken 2. kez devre kesici sistem uygulandı. Kara Pazartesi olarak adlandırılan 5 Ağustos’taki düşüşün nedeni merak ediliyor. Özellikle borsada işlem yapan milyonlarca kullanıcı, 5 Ağustos’ta borsa bugün neden düştü sorusunun yanıtı aranıyor.

Bursa Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul’da yeni haftaya düşüşle başlandı. Açılış yüzde 6,72 düşüşle başladı. 703 puan kaybı sonrasında 9.679,69 puan ile giriş yapıldı. BIST 100 endeksinde bu düşüşün yansıması yüzde 5’i aştı. Bu nedenle de devre kesiciler ile çözüm arandı. Sonraki işlem başlangıcı sonrasında düşüş yüzde 7 bandını aştı. Tüm sektör endekslerinde en çok düşüş yaşayan bankacılık sektörü oldu.

5 Ağustos Borsa Bugün Neden Düştü?

Düşüş sadece Borsa İstanbul ile sınırlı değil. Borsa İstanbul’un dışında tüm küresel piyasalarda benzer bir etki görüldü. ABD’de resesyon endişelerinin hızlanması küresel piyasaları hareketlendirdi. Bu endişe sonrasında Asya, Japonya, Güney Kore gibi pek çok ülkede borsa yüzde 8’i aşan bir düşüş görüldü. Borsadaki düşüşün etkenleri şöyle;