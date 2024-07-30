Yozgat’ta ekili alanları doludan hasar gören çiftçiye Cumhurbaşkanlığından 35 milyon lira destek sağlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Valilik Toplantı Salonu’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde ekili alanların birçoğunun sel ve doludan hasar gördüğünü söyledi.

Üreticilere geçmiş olsun temennisinde bulunan Özkan, “Hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığına bildirildi. Tarımsal alandaki zararların kısmen karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı dün itibarıyla 35 milyon lira ödenek aktardı. Bu para, çiftçilerimizin zararı ve ekili alan oranına göre yakın zamanda hesaplarına aktarılacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Özkan, çiftçilere uyarıda bulunarak, “Çiftçimizin arazilerini, tarımsal üretimlerini, hayvancılık üretimlerini sigortalatmaları önem arz ediyor. Her sene tekraren canımız yanmaya devam ediyor. Bu nedenle ekili alanları sigortalatmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.