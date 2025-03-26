İşsizlik maaşının ne zaman verileceği belli oldu!

Bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı ve 1000 TL farkların da nisan ayının ilk günlerinde sağlanması bekleniyor. İkramiyelerin yanı sıra bayram öncesinde sağlanacak olan farklı ödemelere ilişkin araştırmalar sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili bilgi verdi.

İşsizlik Ödeneği Ne Zaman Verilecek?

28 Mart tarihinde işsizlik ödeneğinin ve kısa çalışma ödeneğinin verileceğini belirten Bakan Işıkhan ‘’İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Sosyal devlet anlayışıyla sunduğumuz tüm hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız’’ dedi.