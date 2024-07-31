İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Yolcularımıza Duyurulur” diyerek Adalar ücret tarifesi 2024 zamlı listesini paylaştı. Son dönemlerde arka arkaya gelen toplu taşıma araçları zammı ile birlikte Adalar için ulaşım maliyetleri de ortaya çıktı. Bu kapsam dahilinde merak edilen Adalar ücret tarifesine de son hali verildi.

İşte Adalar Ücret Tarifesi 2024

Tam bilet: 68,55 TL

Sosyal bilet: 68,55 TL

Öğrenci bilet: 68,55 TL

Yaşlı bilet: 68,55 TL

Adakartlı: 20 TL

Adakart almak isteyenler için yıllık ücretlendirme 415 TL olarak açıklandı. Adalar ulaşımı için aynı zamanda Adamini de kullanılabilir.

Adamini 2024 Fiyat Tarifesi

Adamamini kullanmak isteyenler için tarifeler şöyle;