Türkiye’de artan fiyatlar taksilere de yansıdı. Son dönemlerde akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar, yedek parça fiyatlarının artması gibi çeşitli sebepler, taksi ücretlerinin de zamlanmasına neden oldu. İstanbul taksi fiyatları için yapılan son artışlar sonrasında yeni tarifeler belli oldu. İstanbul’da taksi sorunu devam ederken milyonlarca vatandaş İstanbul taksi ücretlerini araştırıyor. Taksimetre açılış ücreti, indi bindi ve kısa mesafe fiyatı yüzde kaç zamlandı? İşte, 2024 zamlı taksi ücretleri…

İstanbul Taksi İndi – Bindi 2024 Kaç Para?

İstanbul taksi indi bindi ücreti 2024 Ağustos itibariyle 100 TL oldu. Önceden 90 TL olan ücret yeni tarifede 100 TL’ye çıkarıldı. İstanbul taksilerde açılış ücreti ise 30 TL olarak belirlendi. Yüzde 22,19 oranında yapılan zam ile ücret 22,55 TL’den artış kaydetti. Yeni tarifeler şöyle;