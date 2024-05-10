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Katılım Finans Sekmesiyle Borsa İstanbul’da Değişim Başladı

Borsa İstanbul'un web sitesinde artık Katılım Finansı sekmesi var! Buradan uygun finansal araçlara ve yatırım bilgilerine kolayca erişmek mümkün.

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orsa İstanbul’da işlem gören katılım finans kriterlerine uygun finansal araçlara ve bu ürünlere yatırımla ilgili bilgilere toplu şekilde ulaşma imkanı sağlamak amacıyla Borsa İstanbul’un internet sitesinde Katılım Finans sekmesi açıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Katılım Finans sekmesinin açılmasıyla yatırımcıların Borsa İstanbul’da işlem gören söz konusu enstrümanlar konusunda detaylı bilgi elde etmelerinin ve bu ürünlere erişimlerinin kolaylaştırıldığı, ayrıca bu alandaki farkındalığın artırılması yönünde önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Borsa İstanbul'un web sitesinde artık Katılım Finansı sekmesi var! Buradan uygun finansal araçlara ve yatırım bilgilerine kolayca erişmek mümkün.

“Borsa İstanbul Katılım Finans sayfalarında, Borsa İstanbul’da işlem gören katılım esaslı paylar, bu payların seçim kriterleri ve piyasa değerleri ile bu paylar üzerinden hesaplanan pay endeksleri, endekslerin içerikleri ve geçmiş performansları, Borsa İstanbul’da işlem gören çeşitli kira sertifikaları, (Hazine, özel), (TL, dolar, avro, altın), (yurt içi, yurt dışı), (ihraç tarihi, vade, ihraç büyüklüğü), kira sertifikaları fiyatları üzerinden hesaplanan BIST-KYD Kira Sertifikaları Endeksleri ve bu endekslerin geçmiş performansları, Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK), hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri, BIST Altına Dayalı Endeksler, hesaplanma yöntemi ve geçmiş değerleri, kira sertifikaları kullanılarak geri alma taahhüdü ile satım ve geri satma taahhüdü ile alım işlemleri yapılabilen ‘Taahhütlü İşlemler Pazarı’ gibi merak edilen tüm detaylara erişilebilmektedir.”

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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